nikitin10010

Специалист по настройке контекстной рекламы

Профессиональная настройка контекстной рекламы в Yandex Direct и

Google Adwords. https://vizitkaen.turbo.site/﻿

Меня зовут Евгений, Я профессионально занимаюсь настройкой контекстной рекламой и продвижением бизнеса в Yandex Direct и

Google Adwords. Кроме того: -Проанализирую конкурентов, чтоб учесть их слабые места; -Проведу аудит и оптимизацию существующей рекламной компании; -Проведу аудит действующего сайта; -Настрою аналитику в Яндекс Метрике, Google Analytics -Проработаю максимально чистую семантику по вашей нише. Если у Вас нет сайта, создам для Вас в кротчайшие сроки продающий сайт на конструкторе Турбо (с бесплатным хостингом и доменом). Работаю честно и открыто. Всегда рад сотрудничеству!

https://vizitkaen.turbo.site/