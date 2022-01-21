nikitin10010

Евгений nikitin10010

 
42 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Специалист по настройке контекстной рекламы

Профессиональная настройка контекстной рекламы в Yandex Direct  и 

Google Adwords.   https://vizitkaen.turbo.site/﻿

 Меня зовут Евгений, Я профессионально занимаюсь настройкой контекстной рекламой и продвижением бизнеса в Yandex Direct  и 

Google Adwords.  Кроме того: -Проанализирую конкурентов, чтоб учесть их слабые места; -Проведу аудит и оптимизацию существующей  рекламной компании; -Проведу аудит действующего сайта; -Настрою аналитику в Яндекс Метрике,  Google Analytics -Проработаю максимально чистую семантику по вашей нише. Если у Вас нет сайта, создам для Вас в кротчайшие сроки продающий сайт на конструкторе Турбо (с бесплатным хостингом и доменом). Работаю честно и открыто. Всегда рад сотрудничеству!

https://vizitkaen.turbo.site/