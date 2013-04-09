Системное администрирование, удаленная поддержка
Осуществляю удаленную настройку серверов и сетевого оборудования. Возможен выезд к заказчику.
Регистрация доменов, хостинг сайтов.
Технические навыки:
Windows Server 2003/2008, Ubuntu server, Debian, CentOS, FreeBSD
Active Directory, GPO, Terminal server, DHCP, DNS, MS ISA Server, MS Exchange, MSSQL, RRAS, DFS, IIS.
LAMP, Postfix, Ftp, Samba, VPN, NAT, DHCP, DNS, MySQL, PostgreSQL.
VMware Server, Vmware ESXi, Hyper-V, VirtualBox.
Cisco IOS. Коммутаторы 2950, 2960, 3560, 3750, 6500. Маршрутизаторы 2811, 2911, 3825.
STP, VTP, VLAN, RIP, OSPF, EIGRP, VPN, NAT, ACL, IPv6.
Действие аккаунта приостановлено!
Системное администрирование
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Служба поддержки
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