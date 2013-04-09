nikitinalexey

Алексей nikitinalexey

 
38 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Системное администрирование, удаленная поддержка

Осуществляю удаленную настройку серверов и сетевого оборудования. Возможен выезд к заказчику.

Регистрация доменов, хостинг сайтов.

Технические навыки:

Windows Server 2003/2008, Ubuntu server, Debian, CentOS, FreeBSD

Active Directory, GPO, Terminal server, DHCP, DNS, MS ISA Server, MS Exchange, MSSQL, RRAS, DFS, IIS.

LAMP, Postfix, Ftp, Samba, VPN, NAT, DHCP, DNS, MySQL, PostgreSQL.

VMware Server, Vmware ESXi, Hyper-V, VirtualBox.

Cisco IOS. Коммутаторы 2950, 2960, 3560, 3750, 6500. Маршрутизаторы 2811, 2911, 3825.

STP, VTP, VLAN, RIP, OSPF, EIGRP, VPN, NAT, ACL, IPv6.

MySQLPostgreSQLiOSCentOSUbuntuDebianFreeBSDPostfix
Системное администрирование
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Служба поддержки
нет отзывов
от $10
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