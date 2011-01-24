nikitinsv

Сергей Никитин nikitinsv

 
48 летРоссия/Пермь
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Программист

Языки программирования: C, C++,PHP,Oracle, C#, Pascal, Java, Basic, VBScript, JavaScript.

Используемое ПО: MS Visual C++ 6.0, Borland C++ Builder 6.0, Delphi 6, MS Visual Studio .NET, Borland JBuilder.

Объектно-ориентированное программирование.

Компонентное программирование.

Платформа MS Windows.

Win32 API, Пользовательские интерфейсы, сеть, организация многопоточной обработки, COM, DCOM.

Oracle (PL/SQL),MS SQL Server 2000, SQL, ADO.

IIS, Asp script, html, JavaScript.

Платформа Unix.

Apache,MySql

Установка, управление пользователями, настройка служб Linux.

Документирование, создание руководства пользователя.

В составе группы разработчиков (Инфотелеком Пермь).

участвовал в разработке поддержке сайтов:

https://www.acclaimnetwork.com/

http://www.zoomondating.com/

http://www.allbookclubs.com/

PHPJavascriptMySQLOracleHTMLDelphiLinuxApacheJavaUnix