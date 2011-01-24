Программист
Языки программирования: C, C++,PHP,Oracle, C#, Pascal, Java, Basic, VBScript, JavaScript.
Используемое ПО: MS Visual C++ 6.0, Borland C++ Builder 6.0, Delphi 6, MS Visual Studio .NET, Borland JBuilder.
Объектно-ориентированное программирование.
Компонентное программирование.
Платформа MS Windows.
Win32 API, Пользовательские интерфейсы, сеть, организация многопоточной обработки, COM, DCOM.
Oracle (PL/SQL),MS SQL Server 2000, SQL, ADO.
IIS, Asp script, html, JavaScript.
Платформа Unix.
Apache,MySql
Установка, управление пользователями, настройка служб Linux.
Документирование, создание руководства пользователя.
В составе группы разработчиков (Инфотелеком Пермь).
участвовал в разработке поддержке сайтов:
https://www.acclaimnetwork.com/
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