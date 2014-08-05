nikitosssguy

Занимаюсь дизайном сайтов уже более 6 лет. Придерживаюсь мнения, что простота, или, иными словами, лаконичность, главная цель при проектировании любого продукта: начиная от многомиллионной социальной сети и заканчивая скидочной картой в пивном ларьке. Безупречное удобство использования также является неотъемлемой частью всех проектов когда-либо разработанных мной.