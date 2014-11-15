nikittocka59

Помощник начальника отделаООО "Спортмастер", г. Пермь, полная занятость.Помощник начальник отдела, Администратор смены

(Квалифицированный специалист)

Июнь 2012 - настоящее время (2 года и 2 месяца)

ООО Спортмастер (Экономика, финансы)

Должностные обязанности и достижения:

Как у помощника начальника отдела ТОИ в обязанности входит: Мерчендайзинг отдела, регулировка наполняемости товара в зале, отслеживание продаж и карьерного роста продавцов отдела, обучение стажеров, СВР на отделе, соблюдение СФОКа всеми продавцами в магазине, заказ товара по приходу в магазин, отслеживать продаваемость сезонного и внесезонного товара, умение работать в Reidgraf, Lotus, КИС, Planos. Работа с планограммами. Достижения в этой сфере: за 2 месяца с начала работы в должности продавца-стажера первым шагом было становление продавцом экспертом,2 шагом-помощником начальника отдела ТОИ,3 шагом-Администратором смены. Как у Администратора в обязанности входит: Открытие и закрытие магазина / смены, отслеживание продаж магазина и каждого из продавцов, выполнение планов на магазин, работа с возвратами и обменами товара, работа с конфликтными клиентами, заполнение отчетов. Достижение: Выполнение планов на продавца и магазина в целом

Навыки и уменияПрофессиональные навыкиРабота с клиентами в сфере продаж, стрессоустойчивость, управление персоналом, забота о престиже компании, нацеленность на результат