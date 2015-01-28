nikivua

Николай Горелик nikivua

 
55 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$378
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

olegstd
Олег 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$378
10 баллов
4 года назад
Контекстная реклам
Очень Рекомендую Николая. Идеально дает задание. Оплата точно и без проблем. Реальные задания с пониманием ожидаемого результата. Отработали первый проект, идут отличные конверсии, Николай доверил и следующий.
Обратился к Олегу для настройки контекстной рекламы для сайта https://taxi7-40.ru Олег профессионально подошел к делу, всегда на связи. Выполнил задание на пятерку с плюсом. Буду обращаться еще и всем рекомендую!!!
Ответный отзыв