Требуется специалист по контекстной рекламе для настройки рекламных кампаний в Google и Яндекс для сайта taxi7-40.ru. Необходимо обеспечить эффективное продвижение и привлечение клиентов через интернет-рекламу.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$378
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Контекстная реклама1 исполнительЗавершен4 года назад
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Отзывы фрилансеров
$378
10 баллов
4 года назад
Очень Рекомендую Николая. Идеально дает задание. Оплата точно и без проблем. Реальные задания с пониманием ожидаемого результата. Отработали первый проект, идут отличные конверсии, Николай доверил и следующий.
Ответный отзыв
Обратился к Олегу для настройки контекстной рекламы для сайта https://taxi7-40.ru Олег профессионально подошел к делу, всегда на связи. Выполнил задание на пятерку с плюсом. Буду обращаться еще и всем рекомендую!!!