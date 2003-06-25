nikky_bestiya

SMM, копірайтинг, таргет, малювання, ведення клієнтів до замовлення

Працювала баристою, перекладачем, маю магазин в інстаграмі завдяки цьому маю досвід з смм, написання текстів, таргет, фото зйомка для соц мереж. Якщо тобі потрібна допомога з інстаграмом - я залюбки допоможу, також можу спілкуватися з замовниками. А, трохи не забула, я навчаюся на Дизайнера інтер’єра тому маю неабиякий досвід з малювання серйозних робіт і також трохи досвід з дизайн програмами. Якщо тобі відгукнулось, щось з цього - пиши. 