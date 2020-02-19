nikokalyazin

Разработка landing page, многофункциональных сайтов, логотипов, веб-дизайн

Привет! Я веб-дизайнер со стажем.

-Создание одностраничного сайта (лендинг, сайт-визитка);

-Создание полноценного сайта со сложным функционалом;

-Разработка собственного уникального и узнаваемого дизайна;

-Разработка логотипа для вашей компании;

Так же предлагаю поддержку сайта и его администрирование за договорную плату.

Индивидуальный подход к каждому.

Работу выполняю от 2-х дней, в зависимости от сложности.