nikokalyazin

Разработка landing page, многофункциональных сайтов, логотипов, веб-дизайн
Привет! Я веб-дизайнер со стажем.
-Создание одностраничного сайта (лендинг, сайт-визитка);
-Создание полноценного сайта со сложным функционалом;
-Разработка собственного уникального и узнаваемого дизайна;
-Разработка логотипа для вашей компании;
Так же предлагаю поддержку сайта и его администрирование за договорную плату.
Индивидуальный подход к каждому.
Работу выполняю от 2-х дней, в зависимости от сложности.
Действие аккаунта приостановлено!