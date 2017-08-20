nikola10july

Есть ТЗ. С 3+ частей. 1. Надо парсить твитер. Текст и распознавать текст на картинке. Определенные ссылки. По этим ссылкам нас интересует только определенная информация. Хлам игнорируем. Наша информация может быть как в текстовом виде, так и ...
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужен функционал. Такой как на минфин ком юа слеш каренси слеш банкс. для тех кто попросит дам урлу. кто не попросит значит и ТЗ не читал просьба отдельно писать цену за 1. парсинг и сохранение в БД ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо на страничке моего сайта отобразить курсы всех банков Украины Выводим по каждому банку курс доллара (по умолчанию) покупка/продажа к грн, время получения курса. Также есть вкладка переключения на такой же курс евро, рублей. Аналогично как здесь на ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Есть сайт №1 [url=http://creditkaca.com/]http://creditkaca.com/[/url] При клике накнопку «оформить кредит» идет редирект на другой сайт №2, сразу на корзину. Необходимосделать корзину (модуль на wordpress) для сайта №1с такими же полями как на сайте №2. При этом данные, которые ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад