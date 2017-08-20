nikola10july

Тесленко Николай nikola10july

 
53 годаУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработать сервис/функционал парсинга

    Есть ТЗ. С 3+ частей. 1. Надо парсить твитер. Текст и распознавать текст на картинке. Определенные ссылки. По этим ссылкам нас интересует только определенная информация. Хлам игнорируем. Наша информация может быть как в текстовом виде, так и ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Настроить парсинг, выводить данные на сайте

    Нужен функционал.  Такой как на минфин ком юа слеш каренси слеш банкс. для тех кто попросит дам урлу. кто не попросит значит и ТЗ не читал  просьба отдельно писать цену за 1. парсинг и сохранение в БД ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужно разработать сервис/функционал парсинга курсов валют

    Необходимо на страничке моего сайта отобразить курсы всех банков Украины  Выводим по каждому банку курс доллара (по умолчанию) покупка/продажа к грн, время получения курса.  Также есть вкладка переключения на такой же курс евро, рублей.  Аналогично как здесь на ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Модуль wordpress

    Есть сайт №1 [url=http://creditkaca.com/]http://creditkaca.com/[/url] При клике накнопку «оформить кредит» идет редирект на другой сайт №2, сразу на корзину. Необходимосделать корзину (модуль на wordpress) для сайта №1с такими же полями как на сайте №2. При этом данные, которые ...

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад