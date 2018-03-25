nikolaeva_a

Николаева Алина nikolaeva_a

 
37 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$3
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

wwanderer
Никита 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
2 отзыва
$1
10 баллов
7 лет назад
Фирменный стиль + оформление сообщества ВК
Рекомендую в качестве работадателя
Никита все сделал по высшему разряду. Аргументированно, быстро, уникально и качественно! Качество работы просто супер! Рекомендую, если заинтересованы, чтоб все было правильно с первого раза! Никита, как всегда приятно и удобно с Вами работать! Работа сделана быстро и очень качественно!
Ответный отзыв
FunDjim
26 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$3
7 баллов
7 лет назад
Оформление группы ВК
Просто хороший заказчик,приятно общаться и выполнять.
Быстрая и качественная работа, профессиональный подход и результат. Спасибо, будем и в дальнейшем сотрудничать. Мои лучшие рекомендации!
Ответный отзыв
creative_kriss
Кристина 
33 года
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Оформление группы ВК
Спасибо Алине за сотрудничество, приятный заказчик!
Кристиночка,спасибо за отличную работу! Все очень красиво, качественно и быстро! Были предложены на выбор 2 варианта дизайна. Вы всегда на связи, правки в короткие сроки. Полная коммуникация в процессе работы над проектом, 100% вовлеченность в процессе работы. Однозначно рекомендую Кристину к сотрудничеству, как отличного специалиста по вебдизайну. Огромное спасибо за работу! Получила дизайн на высшем уровне!Обращусь еще не раз!
Ответный отзыв
wwanderer
Никита 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
2 отзыва
$1
10 баллов
7 лет назад
Оформление групп ВК
Впечатления о совместной работе положительные. Приятно было общаться. С нетерпением жду совместного сотрудничества!
Огромное спасибо Никита за работу и внимание ко всем мелочам. Все сделали как договаривались, даже лучше. Рекомендую Вас всем!Никита очень ответственно подходит к делу. С учетом поставленной задачи и желаемого результата - я осталась очень довольна. Приятно работать с таким человеком. Это была не последняя совместная наша работа и впредь буду сотрудничать только с Вами,Никита. Спасибо.
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webArt1
Артем 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Сделать баннер по примеру
Благодарю за совместную работу. Также хотелось бы сказать большое спасибо за постоянный фидбек, очень вежливую и приятную коммуникацию, четкие и по делу правки. С Вами работать одно удовольствие. Рекомендую!
Благодарю Вас за сотрудничество. Артем,оперативно отвечал на комментарии и был открыт к правкам, оперативно устранял ошибки. Предлагал свои варианты и идеи. Приятно, что человек всегда на связи, внимательно и терпеливо слушал все вопросы и готов был дать разъяснения по каждому моменту. Рекомендую всем.
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