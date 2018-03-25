nikolaeva_a

Здравствуйте.Нужно сделать оформление группы ВК, шапка группы,аватарка,баннер.Есть все нужные картинки,текст и пример работы
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$3
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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- Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте.Нужно сделать оформление группы ВК, шапка группы,аватарка,баннер.Есть все нужные картинки,текст и пример работыЗавершен7 лет назад
Здравствуйте. Меня интересует фирменный стиль + оформление сообщества ВКФирменный стиль1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте.Нужно сделать оформление 2 группы ВК, шапка группы,аватарка,баннер.Есть все нужные картинки,текст и пример работыСоциальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте. Нужно сделать оформление группы ВК, шапка группы,аватарка,баннер. Есть пример работыСоциальные сети (SMM и SMO)19 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Нужно оформить простой баннер по примеру.Завершен7 лет назад
Здравствуйте. Нужно сделать оформление группы ВК, шапка группы,аватарка,баннер и обложки для альбомов. Есть все нужные картинки и пример работыЗавершен7 лет назад
Отзывы фрилансеров
$1
10 баллов
7 лет назад
Рекомендую в качестве работадателя
Ответный отзыв
Никита все сделал по высшему разряду. Аргументированно, быстро, уникально и качественно! Качество работы просто супер! Рекомендую, если заинтересованы, чтоб все было правильно с первого раза! Никита, как всегда приятно и удобно с Вами работать! Работа сделана быстро и очень качественно!
$3
7 баллов
7 лет назад
Просто хороший заказчик,приятно общаться и выполнять.
Ответный отзыв
Быстрая и качественная работа, профессиональный подход и результат. Спасибо, будем и в дальнейшем сотрудничать. Мои лучшие рекомендации!
$15
10 баллов
7 лет назад
Спасибо Алине за сотрудничество, приятный заказчик!
Ответный отзыв
Кристиночка,спасибо за отличную работу! Все очень красиво, качественно и быстро! Были предложены на выбор 2 варианта дизайна. Вы всегда на связи, правки в короткие сроки. Полная коммуникация в процессе работы над проектом, 100% вовлеченность в процессе работы. Однозначно рекомендую Кристину к сотрудничеству, как отличного специалиста по вебдизайну. Огромное спасибо за работу! Получила дизайн на высшем уровне!Обращусь еще не раз!
$1
10 баллов
7 лет назад
Впечатления о совместной работе положительные. Приятно было общаться. С нетерпением жду совместного сотрудничества!
Ответный отзыв
Огромное спасибо Никита за работу и внимание ко всем мелочам. Все сделали как договаривались, даже лучше. Рекомендую Вас всем!Никита очень ответственно подходит к делу. С учетом поставленной задачи и желаемого результата - я осталась очень довольна. Приятно работать с таким человеком. Это была не последняя совместная наша работа и впредь буду сотрудничать только с Вами,Никита. Спасибо.
$10
10 баллов
7 лет назад
Благодарю за совместную работу. Также хотелось бы сказать большое спасибо за постоянный фидбек, очень вежливую и приятную коммуникацию, четкие и по делу правки. С Вами работать одно удовольствие. Рекомендую!
Ответный отзыв
Благодарю Вас за сотрудничество. Артем,оперативно отвечал на комментарии и был открыт к правкам, оперативно устранял ошибки. Предлагал свои варианты и идеи. Приятно, что человек всегда на связи, внимательно и терпеливо слушал все вопросы и готов был дать разъяснения по каждому моменту. Рекомендую всем.