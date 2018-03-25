nikolaeva_a

Огромное спасибо Никита за работу и внимание ко всем мелочам. Все сделали как договаривались, даже лучше. Рекомендую Вас всем!Никита очень ответственно подходит к делу. С учетом поставленной задачи и желаемого результата - я осталась очень довольна. Приятно работать с таким человеком. Это была не последняя совместная наша работа и впредь буду сотрудничать только с Вами,Никита. Спасибо.