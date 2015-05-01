nikolai-lyzlov

SMM-специалист

Меня зовут Николай. Я SMM-специалист. Являюсь так же специалистом по автоматическим системам.Занимаюсь созданием групп и аккаунтов в соц.сетях (Вконтакте,Facebook,Instagram),так же занимаюсь их ведением. Приобретая знания и бесценный опыт,я понял что область социальных сетей имеет большое будущее и большие перспективы.Я выбрал направления которое призвано решать проблемы пользователей,принося им пользу и получая бесценный опыт от процесса решения задач.Готов создать для вас группу или аккаунт соблюдая все его этапы создания.Я очень ответственно подхожу к работе и умею быстро и качественного решать задачи!

ОПЫТ

"Дом.ру"

Специалист по холодным продажам,наставник

05/2015 - 08/2018

В должности специалиста по холодным продажам занимался продажами.Награждался призовыми местами за большее количество продаж в месяц,неделю.В 2016 году был побит рекорд по продажам за день среди сотрудников компаний "Дом.ру" г.Киров

"Мужик"

Управляющий магазина "Мужик" и специалист по продвижению рекламы

09/2018 - наст. время

Углубился в изучение рекламы для магазина "Мужик", тем самым увеличил поток клиентов и обороты выручки.

НАВЫКИ

Оформление соц.сетей и аккаунтов

Фотошоп

Визитки

Word

Excel

Холодные продажи

Анализ конкурентов

Работа с ЦА

Работа с контентом

Определение болей клиентов

Продвижение Вконтакте,Facebook,Instagram

Таргетинг