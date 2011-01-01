nikolaiatu

Город проживания: Ульяновск
Район проживания: Заволжский
Образование: Институт авиационных технологий и управления
Дата рождения: 14 мая 1987 год
Пол: Мужской
Семейное положение: Не женат, детей нет
Опыт работы
Период работы: 10.2007 г. – 12.2009 г., 01.01.2011 г. — 24.02.2012 г.
Должность: Инженер-конструктор
В организации: ЗАО "Авиастар-СП", г. Ульяновск
Описание деятельности организации: Самолетостроение
Должностные обязанности: Установка ПО UG NX; Написание приложений для пользователей системы UG NX на builder c++; Обучение персонала системе UG NX, PDM системе Teamcenter Engineering, БД EOI(заводская разработка); Сопровождение конструкторской документации.
Период работы: 24.2012 г. – наст. вр.
Должность: Инженер - программист
В организации: SIMTECH, г. Ульяновск
Описание деятельности организации: Программирование
Должностные обязанности: Написание модулей для CS-Cart. Общение с клиентами, заключение договоров. Составление ТЗ, с выставлением сроков и стоимости проекта. Исправление ошибок на сайтах клиентов, ускорение сайтов. И д.р.
Специальность: Информационные системы и технологии
Форма обучения: Дневная/Очная
Курсы и тренинги
Название курса: Специалист по моделированию в системе UG NX
Учебное заведение: УлГТУ (ИАТУ)
Дата окончания: 14 июня 2011 года
Название курса: Основы работы в Teamcenter Engineering
Учебное заведение: НИЦ CALS-технологий УлГУ, г. Ульяновск
Дата окончания: 19 августа 2011 года
Название курса: Метрологическое обеспечение производства
Учебное заведение: УлГТУ (ИАТУ)
Дата окончания: 16 сентября 2011 года
Иностранные языки и профессиональные навыки
Английский: Периодические занятия у репетитора.
Профессиональные навыки: Программирование на Builder c++, Delphi.
Знание PHP, Javascript, работа с базами данных MySQL.
Администрирование Teamcenter UGS.
Дополнительная информация
Дополнительные сведения: Без вредных привычек, дисциплинирован, коммуникабельный, легко обучаем, исполнительный, терпелив.
Служба в ВС РФ: 2009 – 2010г. В\ч 6771 ОКБ.
Участие в разработке сайта diva73.ru (программирование на cms EE - ExpressionEngine).
Собственный проект – Анализатор тенниса (автономный сбор статистики, расчеты вероятностей выигрыша, индивидуальные статистики всех игроков) – в разработке.