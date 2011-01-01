nikolaiatu

Знание PHP, Javascript, работа с базами данных MySQL. Teamcenter UGS

Город проживания: Ульяновск

Район проживания: Заволжский

Образование: Институт авиационных технологий и управления

Дата рождения: 14 мая 1987 год

Пол: Мужской

Семейное положение: Не женат, детей нет

Опыт работы

Период работы: 10.2007 г. – 12.2009 г., 01.01.2011 г. — 24.02.2012 г.

Должность: Инженер-конструктор

В организации: ЗАО "Авиастар-СП", г. Ульяновск

Описание деятельности организации: Самолетостроение

Должностные обязанности: Установка ПО UG NX; Написание приложений для пользователей системы UG NX на builder c++; Обучение персонала системе UG NX, PDM системе Teamcenter Engineering, БД EOI(заводская разработка); Сопровождение конструкторской документации.

Период работы: 24.2012 г. – наст. вр.

Должность: Инженер - программист

В организации: SIMTECH, г. Ульяновск

Описание деятельности организации: Программирование

Должностные обязанности: Написание модулей для CS-Cart. Общение с клиентами, заключение договоров. Составление ТЗ, с выставлением сроков и стоимости проекта. Исправление ошибок на сайтах клиентов, ускорение сайтов. И д.р.

Специальность: Информационные системы и технологии

Форма обучения: Дневная/Очная

Курсы и тренинги

Название курса: Специалист по моделированию в системе UG NX

Учебное заведение: УлГТУ (ИАТУ)

Дата окончания: 14 июня 2011 года

Название курса: Основы работы в Teamcenter Engineering

Учебное заведение: НИЦ CALS-технологий УлГУ, г. Ульяновск

Дата окончания: 19 августа 2011 года

Название курса: Метрологическое обеспечение производства

Учебное заведение: УлГТУ (ИАТУ)

Дата окончания: 16 сентября 2011 года

Иностранные языки и профессиональные навыки

Английский: Периодические занятия у репетитора.

Профессиональные навыки: Программирование на Builder c++, Delphi.

Знание PHP, Javascript, работа с базами данных MySQL.

Администрирование Teamcenter UGS.

Дополнительная информация

Дополнительные сведения: Без вредных привычек, дисциплинирован, коммуникабельный, легко обучаем, исполнительный, терпелив.

Служба в ВС РФ: 2009 – 2010г. В\ч 6771 ОКБ.

Участие в разработке сайта diva73.ru (программирование на cms EE - ExpressionEngine).

Собственный проект – Анализатор тенниса (автономный сбор статистики, расчеты вероятностей выигрыша, индивидуальные статистики всех игроков) – в разработке.