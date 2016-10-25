nikolaicykalov

Предлагаю услуги переводчика/копирайтера

Быстро, качественно, недорого

Рабочие языки: английский, испанский, русский, украинский опыт работы (2 года)

Закончил Самарский Государственный Лингвистический Университет.

Профессиональный переводчик на любые тематики.

В основном занимался переводами на темы (морской транспорт, юриспруденция, инструкции по эксплуатации, строительство, туризм, медицина, программирование.)

Пишу уникальные тексты на английском, испанском, украинском.Любые темы опыт работы 2 года, за плечами более 1500 успешно проданных работ. Очень скрупулезно изучаю всю информацию, если предмет статьи мне не знаком. Я очень люблю писать и читать, поэтому довольно легко вникаю в любую тему. Ответственно и добросовестно отношусь к работе.