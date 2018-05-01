nikolaikaipanov

Кайпанов nikolaikaipanov

 
34 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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$1
выплачено фрилансерам
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  • Сделать дизайн мобильной версии сайта

    Здравствуйте. Есть сайт. Для него нужно сделать дизайн мобильной версии. Нужен человек который реально сможет сделать дизайн. Вся информация в ЛС. Важно! – Уважаемые разработчики, пожалуйста указывайте сроки и стоимость! ...

    Дизайн сайтов30 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сверстать сайт

    Доброго дня!  Необходимо сверстать страницу сайта по PSD макету, которая одинаково хорошо будет смотреться на разных экранах (адаптивная верстка нужна). Оплата по факту. Цену предлагайте свою

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Придумать название для сайта знакомств

    Здравствуйте. Надо придумать название для сайта знакомств. Желательно 1 слово, без дефиса, без цифр. Два варианта: 1) слово-бренд (может само по себе ничего не означать, или означать что-то, ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

oloref
Юрий 
23 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Сверстать сайт
Очень приятно работать с таким заказчиком, как Николай. Грамотно и понятно ставит задачи.
Спасибо огромное Юрию! Все сделал на высшем уровне. Я очень доволен. Советую этого Исполнителя!
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RuslanMon
23 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
2 балла
7 лет назад
Придумать название для сайта знакомств
Не заплатил за работу.Просто читает сообщения и молчит.Платить скорее всего не собираеться.
Хороши исполнитель. Сделал все вовремя, очень понравились названия. Буду еще обращаться ;)
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