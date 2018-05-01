nikolaikaipanov

Здравствуйте. Есть сайт. Для него нужно сделать дизайн мобильной версии. Нужен человек который реально сможет сделать дизайн. Вся информация в ЛС. Важно! – Уважаемые разработчики, пожалуйста указывайте сроки и стоимость! ...
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- Дизайн сайтов30 заявокЗакрыт7 лет назад
Доброго дня! Необходимо сверстать страницу сайта по PSD макету, которая одинаково хорошо будет смотреться на разных экранах (адаптивная верстка нужна). Оплата по факту. Цену предлагайте своюHTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Всем привет. Необходимо составить контент план ютуб канала, все подробности при выборе исполнителя. Оплата по факту,цены предлагайте своиСоциальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Надо придумать название для сайта знакомств. Желательно 1 слово, без дефиса, без цифр. Два варианта: 1) слово-бренд (может само по себе ничего не означать, или означать что-то, ...Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен7 лет назад
Отзывы фрилансеров
$1
10 баллов
7 лет назад
Очень приятно работать с таким заказчиком, как Николай. Грамотно и понятно ставит задачи.
Ответный отзыв
Спасибо огромное Юрию! Все сделал на высшем уровне. Я очень доволен. Советую этого Исполнителя!
$10
2 балла
7 лет назад
Не заплатил за работу.Просто читает сообщения и молчит.Платить скорее всего не собираеться.
Ответный отзыв
Хороши исполнитель. Сделал все вовремя, очень понравились названия. Буду еще обращаться ;)