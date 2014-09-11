Опыт в данной сфере более 6 лет. Работал во многих крупных SEO компаниях Москвы. На данный момент работаю удаленно, в работе более 15 успешных проектов.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Аудит сайта multibork.ru142 просмотра
- Аудит сайта itdir.ru197 просмотров
- Сертификат GAIQ220 просмотров
- Запрос "Лестничные ограждения" Яндекс, Чебоксары179 просмотров
- Запрос "Косметология" в Яндексе по Ульяновску127 просмотров
- Запрос "Интернет магазин бижутерии"117 просмотров
- Запрос "Ремонт" в Яндексе по Ульяновску140 просмотров
- Запрос "Ремонт квартир" в Яндексе по Ульяновску122 просмотра
- Запрос "Пиканиска" в Яндексе по Москве137 просмотров
- Запрос "Вентиляционные системы" Яндекс, Москва105 просмотров
- Трафик за 15 месяцев "Ремонт квартир"140 просмотров
- Трафик за 13 месяцев работы по медцентру104 просмотра
Контекстная реклама
нет отзывов
от $405
от 31 дня
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $270
от 31 дня
нет рейтинга
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
от $270
от 31 дня
нет рейтинга