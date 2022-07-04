nikolay_bilyk

Продвижение на Prom.ua, подбор ключей, вывод магазина в топ
Здравствуйте, меня зовут Николай я занимаюсь digital-маркетингом, продвижением бизнеса на Prom.ua.
Рекламой и seo которая увеличивает доходы Вашего бизнеса螺
Почему стоит сотрудничать со мной?
- digital-маркетинг с более 4-х летним опытом
- 2 собственных магазина на Prom.ua с оборотом
- Команда с 12 человек, каждый эксперт в своем деле.
- Колоссальный опыт в продажах и бизнес аналитике
- Постоянно проходим обучающие курсы, совершенствуем навыки.
✅ аудит (консультацию по правкам)
✅ анализ конкурентов
✅ готовую стратегию продвижения, выбор воронки
✅ seo аудит
✅ запуск и ведение рекламной кампании
✅ создание продающих текстов и визуалов
✅ просчитанную декомпозицию после тестовой недели(CTR, ROI и другиеKPI)
✅еженедельный отчет
Всем Хорошего настроения и Успехов в бизнесе😎