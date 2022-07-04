nikolay_bilyk

Продвижение на Prom.ua, подбор ключей, вывод магазина в топ

Здравствуйте, меня зовут Николай я занимаюсь digital-маркетингом, продвижением бизнеса на Prom.ua.

Рекламой и seo которая увеличивает доходы Вашего бизнеса螺

Почему стоит сотрудничать со мной?

digital-маркетинг с более 4-х летним опытом

2 собственных магазина на Prom.ua с оборотом

Команда с 12 человек, каждый эксперт в своем деле.

Колоссальный опыт в продажах и бизнес аналитике

Постоянно проходим обучающие курсы, совершенствуем навыки.

Вы получаете:

✅ аудит (консультацию по правкам)

✅ анализ конкурентов

✅ готовую стратегию продвижения, выбор воронки

✅ seo аудит

✅ запуск и ведение рекламной кампании

✅ создание продающих текстов и визуалов

✅ просчитанную декомпозицию после тестовой недели(CTR, ROI и другиеKPI)

✅еженедельный отчет

Всем Хорошего настроения и Успехов в бизнесе😎