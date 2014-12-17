Промышленный дизайн, курсовые, дипломы, контрольные, РГР, рефераты
Фамилия Петров
Имя Николай
Отчество Евгеньевич
Дата рождения
Пол Мужской
Моб. телефон
Служ. телефон
Гражданство Украина
Регион проживания Украина
Город Мариуполь
Почтовый адрес
Область деятельности Производство: инженерный состав, инжиниринг
Предполагаемая должность Инженер-конструктор
Ожидаемый уровень дохода По договоренности
Уровень образования Высшее
Портфолио
- 3d вал-шестерня козубый1722 просмотра
- Строительное задание на фундамент734 просмотра
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
$1/час
от $10от 1 дня
#169