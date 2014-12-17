nikolay_petrov

Николай Петров nikolay_petrov

 
41 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Промышленный дизайн, курсовые, дипломы, контрольные, РГР, рефераты

Фамилия Петров

Имя Николай

Отчество Евгеньевич

Дата рождения

Пол Мужской

Моб. телефон

Служ. телефон

E-mail

Гражданство Украина

Регион проживания Украина

Город Мариуполь

Почтовый адрес

Область деятельности Производство: инженерный состав, инжиниринг

Предполагаемая должность Инженер-конструктор

Ожидаемый уровень дохода По договоренности

Уровень образования Высшее

Портфолио

Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
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