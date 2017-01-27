Архитектура и дизайн интерьеров

Больше всего мне нравится заниматься коммерческими интерьерами и пространствами. Я отлично знаю рынок мебели, света и отделочных материалов. Работа меня всегда очень увлекает, я работаю много и всегда добиваюсь поставленных целей. Я стараюсь использовать все возможности для развития. Некоторые мои работы можно посмотреть здесь: https://www.behance.net/nikolayyarin