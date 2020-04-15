Николай Гапяк nikolaygopyaknikolaygopyak
40 летРоссия/Белгород
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Специалист по созданию сайтов и интернет-магазины
Приветствую вас на моем аккаунте)
Выполню работу по созданию сайта или интернет-магазина с учетом всех ваших пожеланий. Также имею опыт по созданию логотипа, дизайна сайта, сео, соц сети (Страница и магазин Facebook, Instagram). Комплексное продвижение.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Сайт для производителей форполимерной продукции89 просмотров
- Интернет-магазин женской одежды102 просмотра
- Интернет-магазин швейной фурнитуры82 просмотра
Интернет-магазины
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$10/час
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