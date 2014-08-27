Должность не главное - главное ум.
Являюсь арт-директором студии OMEGADESIGN.pro
Делаем стильный современный веб-дизайн и логотипы.
Рады быть полезными.
Действие аккаунта приостановлено!
Анимация
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от $40
от 2 дней
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Баннеры
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от $30
от 1 дня
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Верстка полиграфии
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от $50
от 2 дней
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Дизайн интерфейсов и игр
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от $200
от 5 дней
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Дизайн сайтов
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от $200
от 3 дней
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Иконки и Пиксель-арт
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от $50
от 2 дней
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Иллюстрации и Рисунки
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от $100
от 3 дней
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Логотипы и Знаки
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от $200
от 5 дней
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Наружная реклама
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от $50
от 2 дней
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Обработка фотографий
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от $30
от 1 дня
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Фирменный стиль
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от $300
от 9 дней
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Фотосъемка
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от $30
от 1 дня
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