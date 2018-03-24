Николай Онищенко nikolayonishenkonikolayonishenko
27 летУкраина/Мелитополь
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Фронтенд разработчик + CMS MODX
Здравствуй, уважаемый клиент!
Меня зовут Онищенко Николай, я занимаюсь фронтенд разработкой и интеграцией вёрстки на MODX.
У вас возникнет вопрос почему стоит выбрать меня ?!
Да всё просто:)
- имею опыт работы
- учитываю пожелания клиента
- выполняю заказы в срок
- пишу чистый код
- создаю оптимизированные сайты
- нормальные цены
- есть портфолио(что не мало важно!!!))
Что я использую для вёрстки:
- знания(главный мой инструмент))
- Bootstrap 3, удобная штука для создания современных адаптивных сайтов, использую только сетку, потому что зачем нагружать сайт лишним кодом ?!
- GULP
- редактор кода Brackets(мало ли, кому-то интересно))
Портфолио
- Ремонт стиральных машинок108 просмотров
- Пункт приема металлолома107 просмотров
- Интернет магазин детской одежды112 просмотров
- Копировальный центр138 просмотров
- Сайт автосервиса152 просмотра
- Интернет магазин кухни135 просмотров
- Сайт бухгалтерских и юридических услуг104 просмотра
- Landing page СТО174 просмотра
- Интернет магазин тканей125 просмотров
- Организация мероприятий130 просмотров