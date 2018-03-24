Фронтенд разработчик + CMS MODX

Здравствуй, уважаемый клиент!

Меня зовут Онищенко Николай, я занимаюсь фронтенд разработкой и интеграцией вёрстки на MODX.

У вас возникнет вопрос почему стоит выбрать меня ?!

Да всё просто:)

- имею опыт работы

- учитываю пожелания клиента

- выполняю заказы в срок

- пишу чистый код

- создаю оптимизированные сайты

- нормальные цены

- есть портфолио(что не мало важно!!!))

Что я использую для вёрстки:

- знания(главный мой инструмент))

- Bootstrap 3, удобная штука для создания современных адаптивных сайтов, использую только сетку, потому что зачем нагружать сайт лишним кодом ?!

- GULP

- редактор кода Brackets(мало ли, кому-то интересно))