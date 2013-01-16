Добрый день! Ищем верстальщика, который сможет принимать активное участие в верстке. На данный момент есть 2 тестовые страницы (2 лайт-бокса) - приложил. Если верстать будем быстро ...
HTML-верстка4 заявки
Закрыт
12 лет назад
Добрый день! Ищем верстальщика, который сможет принимать активное участие в верстке. На данный момент есть 2 тестовые страницы (2 лайт-бокса) - приложил. Если верстать будем быстро ...
Необходимо перевести договор на английский язык. Финальная версия должна быть в двух столбиках с невидимой рамкой (слева рус, справа инг версия). Оплата ЯД Срок 1 день. Пожалуйста, ...