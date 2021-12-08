nikolayrevyakin

Переводчик

Здравствуйте! Я буду краток, потому что у вас есть задание, которое нужно поскорее выполнить. Я начал учить английский (оба, американский и британский) и французский язык (в том числе бельгийский и швейцарский) с первого класса школы. Я говорю на этих языках на протяжении 16 лет. У меня уровень носителя английского языка по системе IELTS. Я также жил и учился в Швейцарии на протяжении 5 лет, где говорил на двух этих языках. У меня постоянная практика с носителями в моём университете. Имеются специфические знания в следующих областях: литература, история, политика, экономика, математика, физика и биология. Летом 2021 года занимался переводами в федеральном агенстве Россотрудничество. Имеются знания академического письма, полученные в университете. Я очень люблю говорить на иностранных языках и с радостью возьмусь за работу, которая будет с ними связана.