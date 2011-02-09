nikoldesign

Николаенко Оксана nikoldesign

 
43 годаУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Дизайн, проектирование

Все виды проектных работ качественно и в срок (Archicad, Photoshop)

* Оформление интерьеров любой сложности

* Планировочные решения

* Сопроводительная документация

* Подбор материалов, мебели, текстиля, аксессуаров

* Композиция и планировка интерьера

* Подбор материалов с учетом индивидуального вкуса заказчика, технических возможностей помещения, а так же последних тенденций в мире дизайна

* Разработка проекта, включая всю техническую документацию

ArchiCADPhotoshop