nikoldesign

На постоянную занятость удаленно требуется архитектор-дизайнер-визуализатор. Присылайте свои портфолио, короткий рассказ о себе, а так же требования по оплате на: [email protected]
Все виды проектных работ качественно и в срок (Archicad, Photoshop)
* Оформление интерьеров любой сложности
* Планировочные решения
* Сопроводительная документация
* Подбор материалов, мебели, текстиля, аксессуаров
* Композиция и планировка интерьера
* Подбор материалов с учетом индивидуального вкуса заказчика, технических возможностей помещения, а так же последних тенденций в мире дизайна
* Разработка проекта, включая всю техническую документацию
- Интерьеры и Экстерьеры12 заявокЗакрыт12 лет назад
На постоянную занятость удаленно требуется архитектор-дизайнер-визуализатор. Два из трех требований обязательно должно быть в наличии. Третье - желательно. Присылайте свои портфолио, короткий рассказ о себе, а так же требования по оплате на: [email protected]Интерьеры и Экстерьеры8 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется 3 d визуализатор для постоянной удаленной работы с дизайнером интерьеров. Оплата сдельная.Интерьеры и Экстерьеры30 заявокЗакрыт13 лет назад