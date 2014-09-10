Архипова Вероника Евгеньевна
25 января 1983 г.
Образование:
Высшее: факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного университета
Дополнительно: школа журналистики Санкт-Петербургского городского дворца творчества юных «Поколение» (1998-2000).
Опыт работы:
Период: С июля 2008 (по сей день)
Должность: журналист, рекламщик
Компания: Агентство недвижимости «Проспект-Н», Санкт-Петербург
Должностные обязанности: материалы на два сайта компании, в том числе рекламные, пресс-релизы, статьи для газеты «47estate»
Период: С декабря 2007 (в данный момент — в декретном отпуске)
Должность: корреспондент 1-й категории
Компания: ООО «Бюллетень недвижимости», Санкт-Петербург
Должностные обязанности: написание новостей и материалов на тему недвижимости, строительства, архитектуры, в том числе рекламных.
Период: С января по декабрь 2007
Должность: литературный редактор (частичная занятость)
Компания: редакционно-издательский отдел Военно-инженерного технического университета, Санкт-Петербург
Должностные обязанности: литературное редактирование текстов
Период: С января 2006 по март 2007 года
Должность: журналист (частичная занятость)
Компания: ООО «Ленстальканат», газета «Промышленный курс», Санкт-Петербург
Должностные обязанности: написание статей на промышленную тематику
Период: С июня 2005 по июль 2006 года
Должность: помощник руководителя (полная занятость)
Компания: ООО СПКБ "Импульс", Санкт-Петербург
Должностные обязанности: документация, телефонные переговоры
Период: Декабрь 2002 года
Должность: журналист (частичная занятость)
Компания: Предвыборный штаб кандидата в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Солтана П.М.
Должностные обязанности: материалы для предвыборной газеты
Период: С марта 2001 по октябрь 2001 года
Должность: журналист (частичная занятость)
В компании: газета «Санкт-Петербургские ведомости»
Должностные обязанности: написание статей на социальную тематику
Иностранные языки:
Aнглийский и немецкий – базовый уровень.
Компьютерные навыки:
Word, Internet.
Рабочие навыки:
Все необходимые в наличии.
Личная информация
Район проживания: Краснодарский край, г.Усть-Лабинск
Семейное положение: замужем, двое детей.
Интересует только удаленная работа.
Контакты:
Дом. 8(86135)46021
Моб. +79604854574
skype: tatuara.mundocapoeira
E-mail: [email protected]