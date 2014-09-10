Журналист-фрилансер, копирайтер, рерайтер, опыт > 10 лет

Архипова Вероника Евгеньевна

25 января 1983 г.

Образование:

Высшее: факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного университета

Дополнительно: школа журналистики Санкт-Петербургского городского дворца творчества юных «Поколение» (1998-2000).

Опыт работы:

Период: С июля 2008 (по сей день)

Должность: журналист, рекламщик

Компания: Агентство недвижимости «Проспект-Н», Санкт-Петербург

Должностные обязанности: материалы на два сайта компании, в том числе рекламные, пресс-релизы, статьи для газеты «47estate»

Период: С декабря 2007 (в данный момент — в декретном отпуске)

Должность: корреспондент 1-й категории

Компания: ООО «Бюллетень недвижимости», Санкт-Петербург

Должностные обязанности: написание новостей и материалов на тему недвижимости, строительства, архитектуры, в том числе рекламных.

Период: С января по декабрь 2007

Должность: литературный редактор (частичная занятость)

Компания: редакционно-издательский отдел Военно-инженерного технического университета, Санкт-Петербург

Должностные обязанности: литературное редактирование текстов

Период: С января 2006 по март 2007 года

Должность: журналист (частичная занятость)

Компания: ООО «Ленстальканат», газета «Промышленный курс», Санкт-Петербург

Должностные обязанности: написание статей на промышленную тематику

Период: С июня 2005 по июль 2006 года

Должность: помощник руководителя (полная занятость)

Компания: ООО СПКБ "Импульс", Санкт-Петербург

Должностные обязанности: документация, телефонные переговоры

Период: Декабрь 2002 года

Должность: журналист (частичная занятость)

Компания: Предвыборный штаб кандидата в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Солтана П.М.

Должностные обязанности: материалы для предвыборной газеты

Период: С марта 2001 по октябрь 2001 года

Должность: журналист (частичная занятость)

В компании: газета «Санкт-Петербургские ведомости»

Должностные обязанности: написание статей на социальную тематику

Иностранные языки:

Aнглийский и немецкий – базовый уровень.

Компьютерные навыки:

Word, Internet.

Рабочие навыки:

Все необходимые в наличии.

Личная информация

Район проживания: Краснодарский край, г.Усть-Лабинск

Семейное положение: замужем, двое детей.

Интересует только удаленная работа.

Контакты:

Дом. 8(86135)46021

Моб. +79604854574

skype: tatuara.mundocapoeira

E-mail: [email protected]