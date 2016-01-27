nikolskaja

Консалтинг,услуги бизнес администратирования

Организация бизнеса ” под ключ”- регистрация фирмы, подготовка документов, устав, нотариус и другая необходимая документация- сбор и оформление необходимых лицензий и разрешений на деятельность- поиск необходимых помещений, заключение договоров- поиск и отбор персонала- развитие Вашего бизнес-проекта- организация и налаживание работы компании, контроль (при необходимости)Организация бизнес-мероприятий - предоставление необходимых помещений под лекции, семинары, тренинги, курсы, инфо- часы- организация бизнес -встреч, бизнес- обедов, других мероприятий Предоставление бухгалтерских услугПеревод текстов на эстонский,английский языкиДругая необходимая Вам помощь в организации Вашего бизнеса