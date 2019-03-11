За 4990 руб. я приведу ПЛАТЯЩИХ клиентов в твой бизнес из КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ при минимальном бюджете! Пиши, консультация = 0 руб!

Привет, меня зовут Владимир Никольский

(Специалист маркетингового агентства "Click Leads")

Чем я могу быть тебе полезен?

Если у тебя есть своё дело, но клиентов не хватает.

Или ты запускаешь бизнес, и хочешь

сразу грамотно упаковаться и получить первые

заказы - Обращайся за бесплатной консультацией

по своему проекту, в ходе которой мы определим самые эффективные

способы твоего продвижения при оптимальном рекламном бюджете.

За 4990 руб. я привожу клиентов

по каждой из услуг на выбор:

-ЯД (На поиске)

-ЯД (РСЯ)

-ЯД (Ретаргетинг)

-GA (На поиске)

-GA (КМС)

-GA (Ремаркетинг)