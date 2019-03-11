За 4990 руб. я приведу ПЛАТЯЩИХ клиентов в твой бизнес из КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ при минимальном бюджете! Пиши, консультация = 0 руб!
Привет, меня зовут Владимир Никольский
(Специалист маркетингового агентства "Click Leads")
Чем я могу быть тебе полезен?
Если у тебя есть своё дело, но клиентов не хватает.
Или ты запускаешь бизнес, и хочешь
сразу грамотно упаковаться и получить первые
заказы - Обращайся за бесплатной консультацией
по своему проекту, в ходе которой мы определим самые эффективные
способы твоего продвижения при оптимальном рекламном бюджете.
За 4990 руб. я привожу клиентов
по каждой из услуг на выбор:
-ЯД (На поиске)
-ЯД (РСЯ)
-ЯД (Ретаргетинг)
-GA (На поиске)
-GA (КМС)
-GA (Ремаркетинг)
Действие аккаунта приостановлено!