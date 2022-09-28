SEO-специалист

Успешно закончил курсы: расширенный курс по Google Аналитике, курсы на платформе Coursera - Цифровой маркетинг и социальные сети, стратегия в digital среде. Закончил GeekBrains факультет: SEO-оптимизации, направление: SEO-специалист. Логическое мышление, приоритет задач и планирование, умение быстро находить нужную информацию, дисциплинированность , самоорганизованность. Также для профессионального развития и расширения кругозора по специализации читаю профессиональную литературу/статьи, смотрю тематические каналы.