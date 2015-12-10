nikoss

Николай nikoss

 
47 летРоссия/Правда
18 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Nikoss Diesign - качественно и быстро

БОРЩЕНКО НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Контакты: [email protected]

Сайт: http://nikoss.net/

Цель: поиск интересной и перспективной работы на базе ранее накопленного практического опыта и профессиональных знаний.

Образование – среднее, художественное.

Опыт работы:

2002 - : дизайнер, веб-мастер, верстальщик.

Гражданство - РФ.

Владение иностранными языками - английский (средний уровень, со словарем).

Владение компьютерными программами – PhotoShop CS, Illustrator CS, HomeSite 5.

Как вспомогательные – Microsoft Word, CorelDraw, Flash MX.

Дополнительные сведения -

Ответственен, пунктуален, аккуратен, целеустремлен, стрессоустойчив.

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Отзывы заказчиков
postfx3
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Разработка дизайн-макета рекламного буклета
Николай сделал всё быстро и качественно. Все соответствует ТЗ, никаких проблем. Рекомендую!
Только одно удовольствие от работы с данным заказчиком! Конкретно поставленные задачи, пунктуальность в отношении оплаты. При случае, с удовольствием продолжу сотрудничество.
Ответный отзыв
Vikukusik
Виктория 
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
21 день назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Разработать и нарисовать дизайн для сайта
Специалист с большой буквы. Профессионал своего дела! Разработал дизайн для сайта группы компаний по пожарной безопасности за 2 дня! И мобильную версию за 1 день. С первого раза мой придирчивый руководитель его принял! Если Вы хотите индивидуальность, профессионализм и доверие к своему сайту этот Исполнитель то, что надо!!! За такую работу хочется платить! Советую всем! Имею 21 сайт-обязательно буду обращаться в дальнейшем!
Только одно удовольствие от работы с данным заказчиком! Конкретно поставленные задачи, пунктуальность в отношении оплаты. При случае, с удовольствием продолжу сотрудничество.
Ответный отзыв
oxibook
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Дизайн интернет магазина цветов
С Николаем было приятно работать, он всегда на связи и моментально дорабатывает пожелания. Очень рекомендую!
Только одно удовольствие от работы с данным заказчиком! Конкретно поставленные задачи, пунктуальность в отношении оплаты. При случае, с удовольствием продолжу сотрудничество.
Ответный отзыв
allexxandrr
Александр 
40 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$40
10 баллов
8 лет назад
Легкий редизайн главной и возможно некоторых внутренних страниц сайтов
Отличная работа, спасибо! Был приятно удивлен скоростью исполнения, Николай по сути все сделал за одни выходные, раньше срока, всегда был на связи. Всем рекомендую!
Только одно удовольствие от работы с данным заказчиком! Конкретно поставленные задачи, пунктуальность в отношении оплаты. При случае, с удовольствием продолжу сотрудничество.
Ответный отзыв
laslogwi
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
9 баллов
8 лет назад
Улучшение дизайна для сайта
Работа выполнена быстро, качественно и в срок. Рекомендую
Только одно удовольствие от работы с данным заказчиком! Конкретно поставленные задачи, пунктуальность в отношении оплаты. При случае, с удовольствием продолжу сотрудничество.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
31 отзыв
от $100
от 5 дней
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