Nikoss Diesign - качественно и быстро
БОРЩЕНКО НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Контакты: [email protected]
Сайт: http://nikoss.net/
Цель: поиск интересной и перспективной работы на базе ранее накопленного практического опыта и профессиональных знаний.
Образование – среднее, художественное.
Опыт работы:
2002 - : дизайнер, веб-мастер, верстальщик.
Гражданство - РФ.
Владение иностранными языками - английский (средний уровень, со словарем).
Владение компьютерными программами – PhotoShop CS, Illustrator CS, HomeSite 5.
Как вспомогательные – Microsoft Word, CorelDraw, Flash MX.
Дополнительные сведения -
Ответственен, пунктуален, аккуратен, целеустремлен, стрессоустойчив.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- ГидроСтрой332 просмотра
- Плазмолифтинг258 просмотров
- "Подсекай" - рыбацкий домик434 просмотра
- Погрузчики640 просмотров
- ПожСоюз993 просмотра
- Партнер249 просмотров
- Горчица301 просмотр
- Раскеп379 просмотров
- ПожСоюз212 просмотров
- Сели-Поели804 просмотра
- Kolessnikoff - юридические услуги340 просмотров
- Kolessnikoff (Landing Pages)339 просмотров
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
8 лет назад
Николай сделал всё быстро и качественно. Все соответствует ТЗ, никаких проблем. Рекомендую!
Ответный отзыв
Только одно удовольствие от работы с данным заказчиком! Конкретно поставленные задачи, пунктуальность в отношении оплаты. При случае, с удовольствием продолжу сотрудничество.
$50
10 баллов
8 лет назад
Специалист с большой буквы. Профессионал своего дела! Разработал дизайн для сайта группы компаний по пожарной безопасности за 2 дня! И мобильную версию за 1 день. С первого раза мой придирчивый руководитель его принял! Если Вы хотите индивидуальность, профессионализм и доверие к своему сайту этот Исполнитель то, что надо!!! За такую работу хочется платить! Советую всем! Имею 21 сайт-обязательно буду обращаться в дальнейшем!
Ответный отзыв
Только одно удовольствие от работы с данным заказчиком! Конкретно поставленные задачи, пунктуальность в отношении оплаты. При случае, с удовольствием продолжу сотрудничество.
$50
10 баллов
8 лет назад
С Николаем было приятно работать, он всегда на связи и моментально дорабатывает пожелания. Очень рекомендую!
Ответный отзыв
Только одно удовольствие от работы с данным заказчиком! Конкретно поставленные задачи, пунктуальность в отношении оплаты. При случае, с удовольствием продолжу сотрудничество.
$40
10 баллов
8 лет назад
Отличная работа, спасибо! Был приятно удивлен скоростью исполнения, Николай по сути все сделал за одни выходные, раньше срока, всегда был на связи. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Только одно удовольствие от работы с данным заказчиком! Конкретно поставленные задачи, пунктуальность в отношении оплаты. При случае, с удовольствием продолжу сотрудничество.
$15
9 баллов
8 лет назад
Работа выполнена быстро, качественно и в срок. Рекомендую
Ответный отзыв
Только одно удовольствие от работы с данным заказчиком! Конкретно поставленные задачи, пунктуальность в отношении оплаты. При случае, с удовольствием продолжу сотрудничество.
Дизайн сайтов
31 отзыв
от $100
от 5 дней
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