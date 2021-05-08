Фотограф-лингвист

Сначала фотография была моим хобби, а затем начала приносить доход. Я работала в предметной съёмке, фудфото и портретных съемках. Могу и умею создавать контент для аккаунтов брендов и товаров в инстаграм и для других социальных сетей. Составление визуала, плана публикаций и любая обработка фото.

Примеры работ: https://yadi.sk/d/JinWWCmwbGeDZg

Кроме того имею диплом о высшем образовании по специальности переводчик. Владею английским и китайскими языками. Обладаю навыками деловой переписки и умением работать с любыми текстами.