Мои основные интересы:
- алгоритмизация
- сетевые технологии
- обработка больших объемов данных
- конфигурация "железа" и его программирование (микроконтроллеры, микропроцессоры, электроника, робототехника)
"Построение алгоритмов преобразования данных, взаимодействия с железом и сетью"
Предпочитаю работать со следующими ЯП:
C/C++ - опыт программирования на нём более 8 лет
Python - опыт программирования на нём около 5 лет
Также имею опыт программирования на Java, Assembler
Использую ОС:
- Windows (как основная)
- Linux (администрирую на базовом уровне)
В работе с базами данных оперирую языком mysql
Наиболее часто используемый мной фреймворк: Qt. На нём конструировал приложения с GUI.
Ключевые навыки: C/C++, Python, Java, Qt, mysql, ООП, Assembler, TCP/IP, OSI, Git, коммуникативность, умение обучить, работа в команде - расстановка ролей в проекте, расстановка приоритетов, быстрая обучаемость новым технологиям.
Имею навык чтения и составления UML диаграмм. Проектировал почтовый сервис.
Есть опыт работы с САПР AutoCAD, Компас-3D, Solidworks.
Работал над "Пет" проектами:
- игра "крестики-нолики" на Python (tkinter, canvas)
- клиент-серверное приложение на Java. Взаимодействие посредством сокетов. Протокол придумал свой.
На данный момент работаю в паре с товарищем над проектом сервера обновления прошивок. Используем C++11, git, ООП, автотесты doctest
Также, последние годы решаю большое количество задач на обработку больших данных, так как готовлю воспитанников к сдаче ЕГЭ по информатике на высокий балл и поступлению в ведущие инженерные ВУЗы. Решаю сам, учу этому ребят. Язык Python.
В свободное время нравятся прогулки на свежем воздухе, решение задачек "на развеяться", музыка и чтение/просмотр фентези/фантастики. Произведения этого жанра наталкивают меня на размышлениях о реализации приборов и механизмов, описанных как выдумка. Здорово заряжает.