Мои основные интересы:

- алгоритмизация

- сетевые технологии

- обработка больших объемов данных

- конфигурация "железа" и его программирование (микроконтроллеры, микропроцессоры, электроника, робототехника)

"Построение алгоритмов преобразования данных, взаимодействия с железом и сетью"

Предпочитаю работать со следующими ЯП:

C/C++ - опыт программирования на нём более 8 лет

Python - опыт программирования на нём около 5 лет

Также имею опыт программирования на Java, Assembler

Использую ОС:

- Windows (как основная)

- Linux (администрирую на базовом уровне)

В работе с базами данных оперирую языком mysql

Наиболее часто используемый мной фреймворк: Qt. На нём конструировал приложения с GUI.

Ключевые навыки: C/C++, Python, Java, Qt, mysql, ООП, Assembler, TCP/IP, OSI, Git, коммуникативность, умение обучить, работа в команде - расстановка ролей в проекте, расстановка приоритетов, быстрая обучаемость новым технологиям.

Имею навык чтения и составления UML диаграмм. Проектировал почтовый сервис.

Есть опыт работы с САПР AutoCAD, Компас-3D, Solidworks.

Работал над "Пет" проектами:

- игра "крестики-нолики" на Python (tkinter, canvas)

- клиент-серверное приложение на Java. Взаимодействие посредством сокетов. Протокол придумал свой.

На данный момент работаю в паре с товарищем над проектом сервера обновления прошивок. Используем C++11, git, ООП, автотесты doctest

Также, последние годы решаю большое количество задач на обработку больших данных, так как готовлю воспитанников к сдаче ЕГЭ по информатике на высокий балл и поступлению в ведущие инженерные ВУЗы. Решаю сам, учу этому ребят. Язык Python.

В свободное время нравятся прогулки на свежем воздухе, решение задачек "на развеяться", музыка и чтение/просмотр фентези/фантастики. Произведения этого жанра наталкивают меня на размышлениях о реализации приборов и механизмов, описанных как выдумка. Здорово заряжает.