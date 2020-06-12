Менеджер,помощник

Опыт рыботы:

Менеджер по продаже рекламных площадей.

Обязанности: поиск и ведение клиентов, заключение договоров, выезд к заказчику и презентация журнала, участие в ярмарках вакансий.

Помощник гл. редактора.

Обязанности: подбор персонала, налаживание связей с типографиями, рекламными агентствами, поиск информационного материала в номер, контроль выхода журнала, менеджеров, распространения, верстки журнала, административная работа, поиск и ведение клиентов, заключение договоров, выезд к заказчику и презентация журнала. Руководитель проектов.

Обязанности: ведение переговоров, планирование проектов с Администрациями городов и областей, заключение договоров и сопровождение заказов, развитие и ведение клиентской базы, презентация журнала, участие в выставках, корреспондент.