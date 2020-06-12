nikslon

Илья Петраченков nikslon

 
46 летРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Менеджер,помощник

                   Опыт рыботы:

Менеджер по продаже рекламных  площадей.

Обязанности:  поиск и ведение клиентов, заключение договоров, выезд к заказчику и презентация журнала,  участие в ярмарках вакансий. 

  Помощник гл. редактора.

Обязанности:   подбор персонала, налаживание связей с типографиями, рекламными агентствами, поиск информационного материала в номер, контроль  выхода  журнала, менеджеров, распространения, верстки журнала, административная работа, поиск и ведение клиентов, заключение договоров, выезд к заказчику и презентация журнала.                                                    Руководитель проектов.

Обязанности: ведение переговоров, планирование проектов с Администрациями городов и областей, заключение договоров и сопровождение заказов, развитие и ведение клиентской базы, презентация журнала, участие в выставках, корреспондент.