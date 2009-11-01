Образование:
Высшее)) А в сфере дизайна: Одесская Компьютерная академия "ШАГ".
Опыт работы:
Период: 11.2009 11.2010
Наименование организации: «Неолоджик»
Профиль организации: оптовая, розничная торговля компьютерами, комплектующими и оргтехникой
Адрес: г. Одесса, Старосенная пл., 15
Должность: дизайнер, помощник менеджера по рекламе.
Функциональные обязанности: разработка рекламных макетов, логотипов, фирменного стиля, администрирование сайтов компании, создание рекламных баннеров, SEO-оптимизация сайтов, поиск и заказ рекламной продукции, акционных подарков, сувенирной продукции и т.п.; поиск мест проведения корпоративных мероприятий и помощь в их организации; просчет рекламных акций и др.
Владею программами:
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign (уверенный пользователь); Adobe Flash, Autodesk AutoCAD, Coral Draw, 3d max, Maya, Apophysis (средний уровень);
Html, CSS, Javascript (базовый уровень)
CMS Joomla