Дизайнер полиграфии: все виды полиграфической продукции, обработка фона

Образование:

Высшее)) А в сфере дизайна: Одесская Компьютерная академия "ШАГ".

Опыт работы:

Период: 11.2009 11.2010

Наименование организации: «Неолоджик»

Профиль организации: оптовая, розничная торговля компьютерами, комплектующими и оргтехникой

Адрес: г. Одесса, Старосенная пл., 15

Должность: дизайнер, помощник менеджера по рекламе.

Функциональные обязанности: разработка рекламных макетов, логотипов, фирменного стиля, администрирование сайтов компании, создание рекламных баннеров, SEO-оптимизация сайтов, поиск и заказ рекламной продукции, акционных подарков, сувенирной продукции и т.п.; поиск мест проведения корпоративных мероприятий и помощь в их организации; просчет рекламных акций и др.

Владею программами:

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign (уверенный пользователь); Adobe Flash, Autodesk AutoCAD, Coral Draw, 3d max, Maya, Apophysis (средний уровень);

Html, CSS, Javascript (базовый уровень)

CMS Joomla