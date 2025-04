///Let's get itLet's get itLet's get it///

Заканчиваю университет. Язык изучал в лицее с действительно высоким уровнем английского(по окончанию выдают сертификат с которым можно поступать за границу без экзаменов), почему и пошел к репетитору где занимался 4 года, чтобы не отставать по учебе.

Думаю что Моего уровня будет достаточно для выполнения Ваших заданий.

Здесь ищу практику, в связи с мыслями об иммиграции в будущем)

Уровень В2, результат IELTS 8.0.