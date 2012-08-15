Турманидзе Вероника Игоревна
Телефоны (мобильный): +37529 6019432 (велком)
E-mail: [email protected]
ОБРАЗОВАНИЕ
Уровень образования: Высшее
Название учебного заведения: МГПУ им. И.П. Шамякина
Период обучения: 2007 – 2012 гг
Специальность: Учитель английского и немецкого языков
ОПЫТ РАБОТЫ
Название организации: ГУО СШ № 21 г. Бобруйска, Могилевская обл. Беларусь
Период работы: С 15.08.2012 (в данный момент работаю)
Должность: Учитель английского языка
Фриланс - с текущего года
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ
Владение ПК: программные продукты, степень владения. Опытный пользователь, знание MS Office, работа с Интернетом, Lingvo, Trados и др.
Уровень владения ИЯ : Upper-Intermediate level
Участие в декаде молодого специалиста г. Бобруйска, награждена Грамотой за покорение первых профессиональных высот
Повышение квалификации – МГЛУ (2014 г.)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Дата Рождения 04.12.1989
Семейное положение,наличие детей - Замужем, есть
Деловые качества:
Коммуникабельность, стрессоустойчивость, грамотная устная и письменная речь, индивидуализация обучения , терпеливость , нацеленность на результат, усидчивость, способность к обучению,кропотливость,ответственность