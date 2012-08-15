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Турманидзе Вероника Игоревна

Телефоны (мобильный): +37529 6019432 (велком)

E-mail: [email protected]

ОБРАЗОВАНИЕ

Уровень образования: Высшее

Название учебного заведения: МГПУ им. И.П. Шамякина

Период обучения: 2007 – 2012 гг

Специальность: Учитель английского и немецкого языков

ОПЫТ РАБОТЫ

Название организации: ГУО СШ № 21 г. Бобруйска, Могилевская обл. Беларусь

Период работы: С 15.08.2012 (в данный момент работаю)

Должность: Учитель английского языка

Фриланс - с текущего года

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

Владение ПК: программные продукты, степень владения. Опытный пользователь, знание MS Office, работа с Интернетом, Lingvo, Trados и др.

Уровень владения ИЯ : Upper-Intermediate level

Участие в декаде молодого специалиста г. Бобруйска, награждена Грамотой за покорение первых профессиональных высот

Повышение квалификации – МГЛУ (2014 г.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Дата Рождения 04.12.1989

Семейное положение,наличие детей - Замужем, есть

Деловые качества:

Коммуникабельность, стрессоустойчивость, грамотная устная и письменная речь, индивидуализация обучения , терпеливость , нацеленность на результат, усидчивость, способность к обучению,кропотливость,ответственность