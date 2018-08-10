nikulinaanna

Здравствуйте!
Меня зовут Никулина Анна. Яначинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.
Я прошла тренинг «Специалист поинтернет-рекламе РСЯ», усиленно изучила самые современные технологии рекламы, и
готова их внедрить для Вас бесплатно (либо за условную цену).
То есть я предлагаю настроить ваминтернет рекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе.
Как Вам такое предложение?
Предлагаю обсудить детальнее.
Жду от Вас ответа.
С уважением, Никулина Анна.
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