nikulinaanna

Здравствуйте!

Меня зовут Никулина Анна. Яначинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.

Я прошла тренинг «Специалист поинтернет-рекламе РСЯ», усиленно изучила самые современные технологии рекламы, и

готова их внедрить для Вас бесплатно (либо за условную цену).

То есть я предлагаю настроить ваминтернет рекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе.

Как Вам такое предложение?

Предлагаю обсудить детальнее.

Жду от Вас ответа.

С уважением, Никулина Анна.