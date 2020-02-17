nikulinatatiana

Начинающий переводчик. Несмотря на небольшой опыт работы, всегда стараюсь делать все на максимум. Буду рада сотрудничеству.

В 2020 году получаю красный диплом по направлению "Лингвистика", профилю "Перевод и переводоведение". Есть опыт перевода в ходе практики текстов общественно-политической, научно-технической и деловой тематики. Также имею сертификат победителя в конкурсе переводов. Работаю с языковой парой RUS-EN, En-Rus. Готова работать на качество и будущую репутацию, поэтому готова стараться за небольшую оплату.