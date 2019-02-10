nikulindev

Мое портфолио : http://nikulin.bazarov.beget.tech

Мое портфолио : http://nikulin.bazarov.beget.tech

Основная специализация: Кроссбраузерная верстка сайтов и Landing Page (фиксированная, резиновая, адаптивная) с посадкой на CMS. Имею немалый опыт работы. Работаю удаленно.Сайты выглядят одинаково во всех современных браузерах. Нюансы верстки в IE8, IE7 обсуждаются отдельно, как правило, я следую принципу Graceful degradation. Перед сдачей работы заказчику код проверяется валидатором http://validator.w3.org на соответствие стандартамПри верстке макета принимается во внимание, что пункты меню могут быть разной длины и где-то вместо нескольких слов может в дальнейшем находиться несколько предложенийО себе: Целеустремленный, ответственный и исполнительный. Имея аналитический склад ума и логическое мышление - в процессе верстки продумываю каждую деталь и подготавливаю удобный, в нужных местах прокомментированный, код для программистов.Всегда соблюдаю сроки сдачи работы, делаю все день в день. И в дальнейшем после сдачи работы всегда готов поддерживать ваш сайт.