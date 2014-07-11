nikvis

Александр nikvis

 
27 летБеларусь/Минск
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Веб-студия NIKVIS.ru

Наша веб-студия предлагает Вам полный спектр услуг по созданию сайтов и реализации Ваших проектов на основе интернет-технологий. На сегодняшний день уже никто не сомневается, в том, что для привлечения новых клиентов, рекламы своей продукции и продажи товара интернет-технологии оказываются просто незаменимы.

Мы готовы предложить Вам:

Создание сайта;

Создание дизайна сайта;

Создание логотипа для вашего сайта;

Техническая поддержка веб-сайтов;

Продвижение и раскрутка сайтов (SEO);

Настройка контекстной рекламы;

Помощь в регистрации доменного имени и выбора хостинга;

Доработка функционала вашего сайта и придание современного образа;

Установка сайта на хостинг;

Бесплатная регистрация в поисковых системах;

Оптимизация сайтов для поисковых систем, для лучшей индексации;

Установка счетчиков;

Сопровождение;

Наличный / безналичный расчет.

Несколько вариантов наших услуг:

Сайт-визитка

Обычно сайт-визитка включает в себя несколько статических страниц с контентом, предоставляемым компанией-заказчиком (информация о компании, род деятельности, прайс и так далее). Весь функционал сайта мы обсуждаем непосредственно с заказчиком, также как и дизайн. От этого и варьируется цена.

Корпоративный сайт

Сайт корпоративного типа — это web представительство компании в сети Интернет, уникальный стиль, современность и широкие функциональные возможности корпоративного web-сайта формируют отношение партнеров и клиентов к компании.

Интернет магазин

Сайт с большим функционалом, где посетители могут посмотреть ваш каталог прочитать подробнее о товаре, добавлять его в корзину и заказывать разными способами.

Дизайн сайтаСайт-визитка
Тестирование сайтов
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от $100
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Интернет-магазины
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Сайты «под ключ»
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