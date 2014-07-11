Наша веб-студия предлагает Вам полный спектр услуг по созданию сайтов и реализации Ваших проектов на основе интернет-технологий. На сегодняшний день уже никто не сомневается, в том, что для привлечения новых клиентов, рекламы своей продукции и продажи товара интернет-технологии оказываются просто незаменимы.
Мы готовы предложить Вам:
Создание сайта;
Создание дизайна сайта;
Создание логотипа для вашего сайта;
Техническая поддержка веб-сайтов;
Продвижение и раскрутка сайтов (SEO);
Настройка контекстной рекламы;
Помощь в регистрации доменного имени и выбора хостинга;
Доработка функционала вашего сайта и придание современного образа;
Установка сайта на хостинг;
Бесплатная регистрация в поисковых системах;
Оптимизация сайтов для поисковых систем, для лучшей индексации;
Установка счетчиков;
Сопровождение;
Наличный / безналичный расчет.
Несколько вариантов наших услуг:
Сайт-визитка
Обычно сайт-визитка включает в себя несколько статических страниц с контентом, предоставляемым компанией-заказчиком (информация о компании, род деятельности, прайс и так далее). Весь функционал сайта мы обсуждаем непосредственно с заказчиком, также как и дизайн. От этого и варьируется цена.
Корпоративный сайт
Сайт корпоративного типа — это web представительство компании в сети Интернет, уникальный стиль, современность и широкие функциональные возможности корпоративного web-сайта формируют отношение партнеров и клиентов к компании.
Интернет магазин
Сайт с большим функционалом, где посетители могут посмотреть ваш каталог прочитать подробнее о товаре, добавлять его в корзину и заказывать разными способами.
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