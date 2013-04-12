Девушка,21 год.Образование: незаконченное высшее

О себе:

НАВЫКИ:

быстрой печати;

оперативного поиска необходимой информации в сети Интернет и ее последующей обработки;

приема и распределения входящих звонков;

работы с электронной почтой и Интернетом;

Владение ПК на уровне уверенного пользователя: знание Windows XP/2003, MS Office, Word, Excel, Outlook, Internet Explorer, Opera,Google Chrome, Power Point, Nero, Acrobat Reader.

Личностные качества: Коммуникабельность,доброжелательность,самостоятельность, активность, стрессоустойчивость, грамотная и хорошо поставленная речь, исполнительность, аккуратность, прекрасная обучаемость, отсутствие вредных привычек.