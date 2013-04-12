Девушка,21 год.Образование: незаконченное высшее
О себе:
НАВЫКИ:
быстрой печати;
оперативного поиска необходимой информации в сети Интернет и ее последующей обработки;
приема и распределения входящих звонков;
работы с электронной почтой и Интернетом;
Владение ПК на уровне уверенного пользователя: знание Windows XP/2003, MS Office, Word, Excel, Outlook, Internet Explorer, Opera,Google Chrome, Power Point, Nero, Acrobat Reader.
Личностные качества: Коммуникабельность,доброжелательность,самостоятельность, активность, стрессоустойчивость, грамотная и хорошо поставленная речь, исполнительность, аккуратность, прекрасная обучаемость, отсутствие вредных привычек.
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