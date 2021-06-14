Простая визуализация интерьера

Работаю дизайнером мебели уже десятый год. Выполняю визуализацию и чертежи по кухням, гостиным, гардеробным, детским и шкафам. Так же могу помочь с планировкой квартиры, размещением стен и расстановкой мебели. предлагаю несколько вариантов как планировки, так и расстановки. Знакома с возможными техническими нюансами. К визуализации прилагаю чертежи и схемы электрики, сантехники. По стилю мне ближе минимализм. За классику не берусь - не лежит душа. Ответственна, не конфликтна. Люблю нестандарные решения в интерьере. Буду рада сотрудничеству!