nikzuzu788

Ищу работу РНР Программист

Большой опыт Программирования. Как в разработке сайтов с нуля, так и в поддержке и развитии уже существующих проектов.

Работаю со всеми популярными CMS и Фреймворками. Также без труда смогу разобраться в самописном коде.

Готов грамотно реализовать любые задачи по Вашему проекту

Стоимость 1 часа работы – 20 дол. Работаю быстро и качественно. Всегда на связи

Оценка сроков – после обсуждения всех вопросов

Работаю по схеме Time and Materials. Работаю БЕЗ предоплат. Оплата поэтапная, по мере выполнения задачи. За каждые 4-8 отработанных часов.

Пишите. Рад буду сотрудничать. Сделаю качественно

Решаю задачи, за которые другие не берутся!

В случае заинтересованность просьба писать на почту или в Скайп:

Почта: [email protected]

Скайп: insvisions

Опыт работы12 летКомпанияSipiusСайт компанииwww.sipius.com ДолжностьСтарший PHP программистПериодИюнь 2006 года - текущее времяОбязанности

Проектирование и программирование сложных интернет-систем (сайтов, интернет-магазинов, порталов).

Интеграция интернет/интранет/порталов с программами бухгалтерии, личными кабинетами, специализированным программным обеспечением, платежными системами.

Создание баз данных и разнопрофильного программного обеспечения.

Программирование и техническая поддержка интернет-сайтов на различных СMS и Фреймворках.

Учебное заведение

ЭПИ МИСИС

Город обучения

Москва

Форма обучения

Дневная

Год окончания

2010 год

Факультет

Прикладная информатика

Специальность

Прикладная информатика в экономике

Образование

Высшее

Тип занятостиУдалённо, На дому, Полный день, Гибкий график

CS-Cart1С-БитриксWordPressJoomla!MODXOpenСartDrupalUMI.CMSNetCatFrameworkASP.NETAngularJSRuby onRailsASP.NETReactDjangoAngularLaravel