nikzuzu788

Николай Зуев nikzuzu788

 
35 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Ищу работу РНР Программист

Большой опыт Программирования. Как в разработке сайтов с нуля, так и в поддержке и развитии уже существующих проектов.  

Работаю со всеми популярными CMS и Фреймворками. Также без труда смогу разобраться в самописном коде.  

Готов грамотно реализовать любые задачи по Вашему проекту

Стоимость 1 часа работы – 20 дол. Работаю быстро и качественно. Всегда на связи

Оценка сроков – после обсуждения всех вопросов

Работаю по схеме Time and Materials. Работаю БЕЗ предоплат. Оплата поэтапная, по мере выполнения задачи. За каждые 4-8 отработанных часов.  

Пишите. Рад буду сотрудничать. Сделаю качественно  

Решаю задачи, за которые другие не берутся!

В случае заинтересованность просьба писать на почту или в Скайп:

Почта: [email protected]

Скайп: insvisions

Опыт работы12 летКомпанияSipiusСайт компанииwww.sipius.com ДолжностьСтарший PHP программистПериодИюнь 2006 года - текущее времяОбязанности

  • Проектирование и программирование сложных интернет-систем (сайтов, интернет-магазинов, порталов).
  • Интеграция интернет/интранет/порталов с программами бухгалтерии, личными кабинетами, специализированным программным обеспечением, платежными системами.
  • Создание баз данных и разнопрофильного программного обеспечения.
  • Программирование и техническая поддержка интернет-сайтов на различных СMS и Фреймворках.
Образование   

Учебное заведение

ЭПИ МИСИС

Город обучения

Москва

Форма обучения

Дневная

Год окончания

2010 год

Факультет

Прикладная информатика

Специальность

Прикладная информатика в экономике

Образование

Высшее

Тип занятостиУдалённо, На дому, Полный день, Гибкий график

CS-Cart1С-БитриксWordPressJoomla!MODXOpenСartDrupalUMI.CMSNetCatFrameworkASP.NETAngularJSRuby onRailsASP.NETReactDjangoAngularLaravel

PHPСоздание базы данных