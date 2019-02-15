nikzuzu788

Большой опыт Программирования. Как в разработке сайтов с нуля, так и в поддержке и развитии уже существующих проектов.
Работаю со всеми популярными CMS и Фреймворками. Также без труда смогу разобраться в самописном коде.
Готов грамотно реализовать любые задачи по Вашему проекту
Стоимость 1 часа работы – 20 дол. Работаю быстро и качественно. Всегда на связи
Оценка сроков – после обсуждения всех вопросов
Работаю по схеме Time and Materials. Работаю БЕЗ предоплат. Оплата поэтапная, по мере выполнения задачи. За каждые 4-8 отработанных часов.
Пишите. Рад буду сотрудничать. Сделаю качественно
Решаю задачи, за которые другие не берутся!
В случае заинтересованность просьба писать на почту или в Скайп:
Почта: [email protected]
Скайп: insvisions
Опыт работы12 летКомпанияSipiusСайт компанииwww.sipius.com ДолжностьСтарший PHP программистПериодИюнь 2006 года - текущее времяОбязанности
- Проектирование и программирование сложных интернет-систем (сайтов, интернет-магазинов, порталов).
- Интеграция интернет/интранет/порталов с программами бухгалтерии, личными кабинетами, специализированным программным обеспечением, платежными системами.
- Создание баз данных и разнопрофильного программного обеспечения.
- Программирование и техническая поддержка интернет-сайтов на различных СMS и Фреймворках.
Учебное заведение
ЭПИ МИСИС
Город обучения
Москва
Форма обучения
Дневная
Год окончания
2010 год
Факультет
Прикладная информатика
Специальность
Прикладная информатика в экономике
Образование
Высшее
Тип занятостиУдалённо, На дому, Полный день, Гибкий график
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