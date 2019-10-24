nillkam

Карнелия nillkam

 
26 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
В маркетинге главный компонент — это контент. А контент должен быть ПРАВИЛЬНО УПАКОВАН!

С радостью помогу вам в создании логотипа, фирменного стиля, дизайна полиграфической продукции, наружной рекламы.

Почему вы должны выбрать именно меня?

- Быстро работаю

- Понимаю с первого раза

- Ищу индивидуальный подход

- Заинтересована в качестве проекта

- Готова к постоянному сотрудничеству

Верстка полиграфии
нет отзывов
$8/час
от $15от 1 дня
#430
Баннеры
нет отзывов
$8/час
от $10от 1 дня
#1129
Обработка фотографий
нет отзывов
$7/час
от $10от 1 дня
#1862