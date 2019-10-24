В маркетинге главный компонент — это контент. А контент должен быть ПРАВИЛЬНО УПАКОВАН!
С радостью помогу вам в создании логотипа, фирменного стиля, дизайна полиграфической продукции, наружной рекламы.
Почему вы должны выбрать именно меня?
- Быстро работаю
- Понимаю с первого раза
- Ищу индивидуальный подход
- Заинтересована в качестве проекта
- Готова к постоянному сотрудничеству
Верстка полиграфии
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$8/час
от $15от 1 дня
#430
Баннеры
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$8/час
от $10от 1 дня
#1129
Обработка фотографий
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$7/час
от $10от 1 дня
#1862