Web-design // Дизайн сайтов, приложений, интерфейсов

Меня зовут Ксения, и я занимаюсь веб-дизайном чуть меньше года. Мне нравится разрабатывать простой, но в то же время, интересный дизайн, который будет удобным и интуитивно-понятным для пользователей!

Пример моих работ можно посмотреть здесь - https://sites.google.com/view/nimisai

Кроме веб-дизайна, мне нравится заниматься рисованием и рукоделием.