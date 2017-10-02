Web-design // Дизайн сайтов, приложений, интерфейсов
Меня зовут Ксения, и я занимаюсь веб-дизайном чуть меньше года. Мне нравится разрабатывать простой, но в то же время, интересный дизайн, который будет удобным и интуитивно-понятным для пользователей!
Пример моих работ можно посмотреть здесь - https://sites.google.com/view/nimisai
Кроме веб-дизайна, мне нравится заниматься рисованием и рукоделием.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Флаер для котокафе213 просмотров
- Дизайн сайта с тематикой туризма, отдыха145 просмотров
- Макет сайта для агентства недвижимости167 просмотров
- Дизайн сайта-портфолио155 просмотров
- Дизайн сайта для художника154 просмотра
- Элегантный макет для блога134 просмотра
- Дизайн целевой страницы101 просмотр
- Макет для интернет-магазина131 просмотр
- Простое портфолио (desktop и mobile)121 просмотр
- Макет сайта131 просмотр