nimisai

Ксения Савельева nimisai

 
28 летРоссия/Москва
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Web-design // Дизайн сайтов, приложений, интерфейсов

Меня зовут Ксения, и я занимаюсь веб-дизайном чуть меньше года. Мне нравится разрабатывать простой, но в то же время, интересный дизайн, который будет удобным и интуитивно-понятным для пользователей!

Пример моих работ можно посмотреть здесь - https://sites.google.com/view/nimisai

Кроме веб-дизайна, мне нравится заниматься рисованием и рукоделием. 

Дизайн сайта