МОИ НАВЫКИ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫ ВАМ:
1. Большой опыт качественного наполнения
Наполняла интернет-магазины и сайты на разных CMS:
- OpenCart (1.5, 2)
- Birix
- Shop-Script (WebAsyst)
- Joomla (все версии)
- Wordpress
Есть опыт оптимизации изображений (уменьшение веса для скорости загрузки страницы)
При заполнении текстом – разбиваю на блоки, делаю подзаголовки – чтобы текст удобно читался.
Базовые знания тегов html/css – часто помогает при заполнении или редактировании.
2. Базовое знание SEO оптимизации.
Умею подбирать ключевые слова, составлять и заполнять метатеги, делать перелинковку.
3. Пишу статьи (рерайт и копирайт), набираю тексты.
4. Есть знакомый программист и дизайнер
- на случай, если нужны дополнительные работы по сайту, либо разработка сайта.
- Наполнение магазина ароматизаторов, OpenCart 2109 просмотров