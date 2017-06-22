nina-cnt

Нина nina-cnt

 
51 годУкраина/Харьков
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Качественное наполнение сайтов ( Bitrix, Opencart, Webasyst, Wordpress, Joomla )

МОИ НАВЫКИ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫ ВАМ: 

 1. Большой опыт качественного наполнения

Наполняла интернет-магазины и сайты на разных CMS: 

- OpenCart (1.5, 2) 

- Birix 

- Shop-Script (WebAsyst) 

- Joomla (все версии) 

- Wordpress 

Есть опыт оптимизации изображений (уменьшение веса для скорости загрузки страницы) 

При заполнении текстом – разбиваю на блоки, делаю подзаголовки – чтобы текст удобно читался. 

Базовые знания тегов html/css – часто помогает при заполнении или редактировании. 

 2. Базовое знание SEO оптимизации. 

Умею подбирать ключевые слова, составлять и заполнять метатеги, делать перелинковку. 

3. Пишу статьи (рерайт и копирайт), набираю тексты.

4. Есть знакомый программист и дизайнер 

- на случай, если нужны дополнительные работы по сайту, либо разработка сайта. 

WordPressOpenCartHTMLCSSJoomlaБитриксWebasystSEO-оптимизация
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