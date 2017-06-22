Качественное наполнение сайтов ( Bitrix, Opencart, Webasyst, Wordpress, Joomla )

МОИ НАВЫКИ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫ ВАМ:

1. Большой опыт качественного наполнения

Наполняла интернет-магазины и сайты на разных CMS:

- OpenCart (1.5, 2)

- Birix

- Shop-Script (WebAsyst)

- Joomla (все версии)

- Wordpress

Есть опыт оптимизации изображений (уменьшение веса для скорости загрузки страницы)

При заполнении текстом – разбиваю на блоки, делаю подзаголовки – чтобы текст удобно читался.

Базовые знания тегов html/css – часто помогает при заполнении или редактировании.

2. Базовое знание SEO оптимизации.

Умею подбирать ключевые слова, составлять и заполнять метатеги, делать перелинковку.

3. Пишу статьи (рерайт и копирайт), набираю тексты.

4. Есть знакомый программист и дизайнер

- на случай, если нужны дополнительные работы по сайту, либо разработка сайта.