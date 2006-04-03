Требуется профессионал, готовый работать с большими объемами информации (40 000 знаков). Перевод с русского на английский. Оплата еженедельно. Требования к языку жесточайшие, простого "закончил филфак" недостаточно, необходимо знание языка на уровне его носителей.
- $500Переводы1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $250
Сайту о российском кино требуются авторы для написания рецензий/очерков об актерах и фильмах, а также ньюсмейкеры. Оплата небольшая, но стабильная. Еженедельно по системе вебмани. Любителей копипейста просьба не беспокоиться.Копирайтинг27 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Активно развивающийся портал о российском кино приглашает на работу ньюсмейкеров. Удаленная работа, как минимум две новости в день по тематикам: российское кино, сериалы, театр, телевидение, светская хроника. Опыт предыдущей работы в этой области не обязателен. ...Копирайтинг20 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо наладить экспорт rss-ленты сайта с учетом требований Яндекса. Вывод новостей не только с главной страницы, но и из других категорий. Желательно создание отдельного модуля или компонента.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Женскому сайту на постоянную работу требуется переводчик с английского (не обязательно профессионал). Тематика - мода, индустрия красоты, шоу-бизнес. Требуется еженедельный перевод новостей, а также перевод с английского до шести статей в месяц по заявленной тематике. ...Переводы70 заявокЗакрыт18 лет назад