nina111

Гость nina111

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Перевод с русского на английский

    $500

    Требуется профессионал, готовый работать с большими объемами информации (40 000 знаков). Перевод с русского на английский. Оплата еженедельно. Требования к языку жесточайшие, простого "закончил филфак" недостаточно, необходимо знание языка на уровне его носителей.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Требуются авторы и ньюсмейкеры для сайта

    $250

    Сайту о российском кино требуются авторы для написания рецензий/очерков об актерах и фильмах, а также ньюсмейкеры. Оплата небольшая, но стабильная. Еженедельно по системе вебмани. Любителей копипейста просьба не беспокоиться.

    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Ньюсмейкер на киносайт

    $100

    Активно развивающийся портал о российском кино приглашает на работу ньюсмейкеров. Удаленная работа, как минимум две новости в день по тематикам: российское кино, сериалы, театр, телевидение, светская хроника. Опыт предыдущей работы в этой области не обязателен. ...

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Экспорт новостей для Яндекса - движок Joomla

    Необходимо наладить экспорт rss-ленты сайта с учетом требований Яндекса. Вывод новостей не только с главной страницы, но и из других категорий. Желательно создание отдельного модуля или компонента.

    Joomla
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Перевод текстов с английского

    $100

    Женскому сайту на постоянную работу требуется переводчик с английского (не обязательно профессионал). Тематика - мода, индустрия красоты, шоу-бизнес. Требуется еженедельный перевод новостей, а также перевод с английского до шести статей в месяц по заявленной тематике. ...

    Переводы70 заявок
    Закрыт
    18 лет назад