Добрый день!
Меня зовут Нина, я – веб-дизайнер.
Моя основная специализация – дизайн сайтов различной сложности.
Опыт работы – более 3-х лет.
Я люблю качество, простоту и удобство. Уважаю Ваше время и свой труд, строго соблюдаю дедлайны.
В этом профиле Вы найдете часть моих работ, а также отзывы работодателей.
Большинство моих заказчиков обращаются ко мне повторно. Для них действуют особые ценовые условия.
Основные инструменты:
– карандаш и бумага;
– планшет wacom;
– графические редакторы (Photoshop, Illustrator, CorelDraw);
РАЗРАБОТАЮ ДИЗАЙН для Вашего:
– интернет-магазина;
– сайта-визитки;
– landing-page;
– блога;
– промо-сайта;
– информационного сайта и т. д.
Я НЕ БЕРУСЬ за:
– доработку проектов, начатых другими дизайнерами;
– работу БЕЗ предоплаты;
– работу, противоречащую общественным интересам и принципам морали.
При необходимости посоветую грамотного программиста, верстальщика.
Если вам нужен совет по дизайну или проектированию сайта, пишите : )
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