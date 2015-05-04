Качественный дизайн для Вашего сайта

Добрый день!

Меня зовут Нина, я – веб-дизайнер.

Моя основная специализация – дизайн сайтов различной сложности.

Опыт работы – более 3-х лет.

Я люблю качество, простоту и удобство. Уважаю Ваше время и свой труд, строго соблюдаю дедлайны.

В этом профиле Вы найдете часть моих работ, а также отзывы работодателей.

Большинство моих заказчиков обращаются ко мне повторно. Для них действуют особые ценовые условия.

Основные инструменты:

– карандаш и бумага;

– планшет wacom;

– графические редакторы (Photoshop, Illustrator, CorelDraw);

РАЗРАБОТАЮ ДИЗАЙН для Вашего:

– интернет-магазина;

– сайта-визитки;

– landing-page;

– блога;

– промо-сайта;

– информационного сайта и т. д.

Я НЕ БЕРУСЬ за:

– доработку проектов, начатых другими дизайнерами;

– работу БЕЗ предоплаты;

– работу, противоречащую общественным интересам и принципам морали.

При необходимости посоветую грамотного программиста, верстальщика.

Если вам нужен совет по дизайну или проектированию сайта, пишите : )

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