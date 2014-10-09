Пишу статьи, информационные страницы, пресс-релизы
Профессиональные навыки:
• Базовые знания HTML и CSS.
• Опыт работы в популярных движках (CMS): Drupal, Wordpress, Drushop.
• Работа с PhotoShop, FastStone Image Viewer. Обработка изображений, фотографий, размещение графики на сайте.
• Написание статей, обзоров, новостей, пресс-релизов.
Пример,
http://www.kapital-rus.ru/articles/article/176217
http://soylib.ru/article/psikhologicheskaya-kharakteristika-zaikaniya
• Опыт работы в создании сайтов.
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