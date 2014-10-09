ninaamina

Нина Кулемжина ninaamina

 
42 годаРоссия/Новокузнецк
15 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Пишу статьи, информационные страницы, пресс-релизы

Профессиональные навыки:

• Базовые знания HTML и CSS.

• Опыт работы в популярных движках (CMS): Drupal, Wordpress, Drushop.

• Работа с PhotoShop, FastStone Image Viewer. Обработка изображений, фотографий, размещение графики на сайте.

• Написание статей, обзоров, новостей, пресс-релизов.

Пример,

http://www.kapital-rus.ru/articles/article/176217

http://soylib.ru/article/psikhologicheskaya-kharakteristika-zaikaniya

• Опыт работы в создании сайтов.

WordPressНаписание статейHTMLCSSDrupalPhotoshop
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