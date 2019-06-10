Прошлое уже было, будущее не наступило...жить здесь и сейчас

Не знаю ничего прекраснее, чем умение силою слова приковывать к себе толпу слушателей, привлекать их расположение, направлять их волю куда хочешь и отвращать ее откуда хочешь. Марк Туллий Цицерон

Добро пожаловать

Честно скажу, да я новичок - учусь в школе продвинутых интернет-профессий "Profi Internet" - но смотрите ниже...

Принести пользу вам заказчик - самая важная моя задача!

Информационные статьи в моем исполнении легко глотаются и цепляют нашу любимую ЦА ;

Наполнение сайтов ИМ: на главную,"О нас", тексты для категорий, карточка товаров;

рерайт и SEO-рерайт;

самые разлюбезные - воспитание детей, психология, самосовершенствование, путешествия дикарем, красота, здоровье и ваши предложения;

интерьер - использую художественный стиль описания мебели, предметов интерьера (основная профессия - дизайнер мебели под заказ);

кулинария - люблю и обожаю готовить;

Мои заслуги:

Работа на бирже etxt.ru принесла мне положительные отзывы и белый лист.

Как я работаю:

строгое соблюдение сроков;

задаю вопросы по ТЗ, если что-то неясно и безошибочно следую тематике (без воды и распыления);

всегда готова внести правки в работу, все обсуждается;

создание живых, качественных и цепляющих текстов;

Хобби: хатха-йога, самопознание через медитацию, путешествие по России дикарем(каучсерфинг и автостоп), археологические раскопки(любитель).

Если я прежде не работала с темой. Значит соберу максимум информации, изучу и напишу статью, уже разбираясь в материале. Впрочем, я адекватно оцениваю свои силы, и могу отказаться от работы, если моих знаний и навыков недостаточно для её выполнения.

Мое: портфолио

Контакты

эл.почта: [email protected]

соц.сети: https://vk.com/id344018329?as=-1