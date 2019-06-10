Не знаю ничего прекраснее, чем умение силою слова приковывать к себе толпу слушателей, привлекать их расположение, направлять их волю куда хочешь и отвращать ее откуда хочешь. Марк Туллий Цицерон
Добро пожаловать
Честно скажу, да я новичок - учусь в школе продвинутых интернет-профессий "Profi Internet" - но смотрите ниже...
Принести пользу вам заказчик - самая важная моя задача!
Что я умею:
- Информационные статьи в моем исполнении легко глотаются и цепляют нашу любимую ЦА ;
- Наполнение сайтов ИМ: на главную,"О нас", тексты для категорий, карточка товаров;
- рерайт и SEO-рерайт;
интерьер - использую художественный стиль описания мебели, предметов интерьера (основная профессия - дизайнер мебели под заказ);
кулинария - люблю и обожаю готовить;
Мои заслуги:
Работа на бирже etxt.ru принесла мне положительные отзывы и белый лист.
Как я работаю:
строгое соблюдение сроков;
задаю вопросы по ТЗ, если что-то неясно и безошибочно следую тематике (без воды и распыления);
всегда готова внести правки в работу, все обсуждается;
создание живых, качественных и цепляющих текстов;
Хобби: хатха-йога, самопознание через медитацию, путешествие по России дикарем(каучсерфинг и автостоп), археологические раскопки(любитель).
Если я прежде не работала с темой. Значит соберу максимум информации, изучу и напишу статью, уже разбираясь в материале. Впрочем, я адекватно оцениваю свои силы, и могу отказаться от работы, если моих знаний и навыков недостаточно для её выполнения.
Мое: портфолио
Контакты
эл.почта: [email protected]
соц.сети: https://vk.com/id344018329?as=-1
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