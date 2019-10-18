Качественная транскрибация аудио и видеофайлов в текст.

Мастер транскрибации. Перевожу аудио-видео запись в текст.

Здравствуйте!

Меня зовут Нина Сергеевна. Образование высшее, экономическое. В настоящее время нахожусь на пенсии. Транскрибацией начала заниматься сравнительно недавно. С интересом осваиваю профессию транскрибатора. После окончания курса получила сертификат:

https://drive.google.com/file/d/1IUi6plIs8zURZ7b42VhH2TMjjaj7oQ9B/view?usp=sharing

Еще учась на курсах, поняла, что транскрибация - это очень увлекательное занятие. Делать качественный перевод с аудио- и видеофайлов в текстовой материал мне помогают аккуратность и желание добиваться идеального результата, учитывая мои навыки и выполняя ваши требования. Работаю только на русском языке.

Окончательный тариф будет зависеть от сложности работы и качества звука. Готова к сотрудничеству на постоянной основе.Контактная информация: [email protected]